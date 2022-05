Migranti, sbarcati 109 minori dalla Geo Barents ad Augusta

Sono stati fatti sbarcare anche alcuni nuclei familiari e dei soggetti ritenuti vulnerabili, alcuni dei quali sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Le operazioni di sbarco delle 471 persone a bordo della nave di Medici Senza Frontiere proseguiranno domani

Continuerà nella giornata di domani lo sbarco dei 471 migranti giunti al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, a bordo della Geo Barents, la nave dell'Ong Medici Senza Frontiere. Alcune operazioni commerciali all'interno della rada hanno costretto la Prefettura di Siracusa a far slittare lo sbarco. Dopo sette giorni in mare, il ministero aveva assegnato alla GeoBarents Augusta come porto.

Lo sbarco dalla Geo Barents

Il personale dell'Asp di Siracusa ha effettuato i tamponi ai migranti e tutti sono risultati negativi al Covid. I primi a scendere sono stati 109 minori non accompagnati, che secondo il piano predisposto dal dipartimento del ministero, sono stati distribuiti nei centri di prima accoglienza in provincia di Siracusa, Trapani e Brindisi. Sono stati fatti sbarcare anche alcuni nuclei familiari e dei soggetti ritenuti vulnerabili, alcuni dei quali sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Sono sbarcati infine anche 126 maggiorenni che, come prevede la procedura, sono stati trasferiti sulla nave quarantena ormeggiata al porto dove resteranno cinque giorni in isolamento. Alcuni migranti si sono gettati in acqua ma sono stati subito soccorsi dalle forze dell'ordine. Lo sbarco riprenderà domani mattina alle 8.