Migranti, assegnato porto di Augusta alla nave Geo Barents

E' Augusta, in provincia di Siracusa, il porto sicuro assegnato alla Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che nei giorni scorsi ha soccorso in mare 471 persone. Lo ha reso noto l'Ong scrivendo sui social che "finalmente finisce l'attesa dei 471 sopravvissuti a bordo" e postando un video dei festeggiamenti dei migranti a bordo quando apprendono la notizia. Dopo sette giorni in mare, il ministero ieri sera ha assegnato la cittadina siracusana come porto di sbarco, dove la nave ha attraccato.

A bordo circa 200 minori

Secondo Msf a bordo ci sono circa 200 minorenni, 30 donne e tanti bambini tra cui il più piccolo di sette mesi. Come prevede la procedura salirà a bordo il personale dell'Ufficio di sanità marittima per effettuare le visite e poi quello dell'Asp di Siracusa per i tamponi anti-Covid. Quindi l'ufficio immigrazione della Questura di Siracusa si occuperà delle procedure di identificazione. I minori non accompagnati saranno trasferiti in un centro di prima accoglienza, gli altri sulla nave quarantena.