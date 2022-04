Caltanissetta, nel fast food a un euro cuoco russo cucina per ucraini

Ai fornelli all'Ipab Testasecca, da dove giungono i pasti per il nuovo progetto di Open Food dedicato ai vecchi e nuovi poveri, c'è un cuoco russo a cucinare per i clienti, tra i quai ci sono donne e bambini ucraini che hanno raggiunto la città nelle scorse settimane

Al nuovo fast food a un euro, nato a Caltanissetta per dare un pasto ai vecchi e nuovi poveri nell'ambito della rete solidale attivata con Open Food, c'è un cuoco russo a cucinare per i clienti, tra i quali ci sono donne e bambini ucraini che hanno raggiunto la città nelle scorse settimane. I primi pasti a un euro sono stati serviti a partire da oggi (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Lo chef: "La guerra non mi interessa, questo è il mio lavoro e lo faccio con passione"

Ai fornelli all'Ipab Testasecca di viale della Regione (da dove giungono i pasti) c'è Dimitri Ruvolo, giunto in Italia con il fratello quando aveva ancora sei anni. È lui lo chef dell'iniziativa: "Ho cucinato per i cittadini ucraini. A me la guerra non interessa - ha dichiarato all'Agi -, questo è il mio lavoro e lo faccio con passione. Sono contento che mangino ciò che preparo". Tra le donne ucraine arrivate a Caltanissetta c'è anche Viktoria Nieghina, l'unica nel gruppo che parla italiano, a cui lo chef ha stretto la mano per accoglierla nel locale.