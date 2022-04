Sicurezza sul lavoro, controlli nei cantieri: 7 denunce nel Catanese

Economia

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di due decreti legislativi che recepiscono direttive Ue sulla parità di genere estendendo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e introducendo misure per il miglioramento della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: tutti i dettagli

Novità in materia di congedo parentale: sarà esteso e parzialmente retribuito più a lungo, ci sarà maggiore sostegno al lavoro autonomo e priorità nell'accesso allo smart working per i genitori di figli fino a 12 anni. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di due decreti legislativi che recepiscono direttive Ue sulla parità di genere estendendo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e introducendo misure per il miglioramento della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata