4/7 ©Ansa

Si punta a salvaguardare soprattutto i genitori con figli fino a 12 anni o con disabilità. "I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile - si legge nel decreto - sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità"