Lampedusa, migranti morti assiderati: fermato presunto scafista

La Squadra Mobile di Agrigento ha eseguito il fermo, disposto dai pm Gloria Andreoli e Paola Vetro, di un uomo, egiziano di 38 anni, indiziato di essere lo scafista che ha guidato il 25 gennaio scorso l'imbarcazione con a bordo 287 migranti, provocando la morte per ipotermia di 7 giovani bengalesi. (OCEAN VIKING A POZZALLO)

La morte dei sette giovani

L'indagato, la cui posizione verrà sottoposta al vaglio del gip di Agrigento, dovrà rispondere di favoreggiamento della immigrazione clandestina e di omicidio colposo plurimo. I 7 bengalesi furono costretti a viaggiare in condizioni disumane: 3 vennero trovati morti, sul natante, dai militari della Guardia di finanza nell'esatto momento in cui l'imbarcazione fu agganciata, altri 4 morirono prima di giungere, nonostante i soccorsi, a Lampedusa. L'imbarcazione, secondo quanto ricorda il procuratore capo Luigi Patronaggio, era partito dalle coste libiche.

Le indagini

All'identificazione del presunto scafista i poliziotti della Squadra Mobile sono arrivati grazie alla raccolta delle testimonianze dei migranti superstiti. L'egiziano fermato è risultato anche essere stato condannato, in maniera definitiva, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso nel settembre del 2011 a Pozzallo, in provincia di Ragusa. I poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito anche due ordini di carcerazione nei confronti di tunisini, giunti irregolarmente nel territorio dello Stato, il primo condannato per i reati di violenza sessuale, atti persecutori, minacce, l'altro per falso contro la fede pubblica. I tre sono stati portati al carcere di Agrigento.