Migranti, Ocean Viking attesa a Pozzallo: 247 persone a bordo

A bordo della nave della Ong Sos Mediterranee sono presenti 54 minori che saranno accolti nell'hotspot della città e nella struttura in contrada Cifali, nel comune di Comiso

È attesa per le prossime ore, nella banchina del porto di Pozzallo, la nave umanitaria Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, con a bordo 247 migranti tra cui 54 minori. Questi ultimi saranno accolti nelle strutture dell'hotspot di Pozzallo e in quella di contrada Cifali nel comune di Comiso. In banchina anche la nave quarantena Azzurra. Il sindaco di Pozzallo ha ribadito "la necessità di inserire tra le priorità del Governo nazionale il problema dell'immigrazione". (MIGRANTI MORTI ASSIDERATI: UN ARRESTO - SPECIALE MIGRANTI)

Soccorse 94 persone su un veliero

Sono stati salvati, stanotte intorno alle 2, grazie all'intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, 94 migranti, asiatici, che viaggiavano su un veliero in difficoltà a 20 miglia da Isola delle Correnti, nel Ragusano. Tra loro una quarantina di bambini. Tutti sono stati traferiti all'hotspot di Pozzallo.