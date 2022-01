Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività raddoppia e sale al 24%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività raddoppia e sale al 24%. Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi. I guariti sono 1.332 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634. Sul fronte ospedaliero sono 1.063 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 119. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna 716.

00:01 - Palermo, 20 positivi al Covid tra giocatori e staff

Sono 20 fra calciatori e membri dello staff tecnico i positivi al Coronavirus nella squadra di calcio del Palermo. Ai due calciatori che erano risultati positivi nei giorni scorsi si sono aggiunte 18 nuovi contagiati. Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti calciatori e membri dello staff del Palermo, in seguito all'annullamento dell'allenamento previsto dopo le prime positività riscontrate ai test rapidi, ha dato esito positivo per 15 giocatori e tre membri dello staff. Tutti i positivi si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti. La squadra rosanero, dopo l'annullamento della seduta prevista al centro sportivo Sport Village di Tommaso Natale, con i calciatori negativi si è radunata ieri in spiaggia a Mondello per sostenere un allenamento atletico.