Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 9.248 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 28.804 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 32%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:56 - Nas Catania, 590 infrazioni in 1.500 ispezioni

Sono state 1.500 le ispezioni anti Covid effettuate da carabinieri del Nas di Catania in ospedali, case di cura private e strutture ricettive per anziani, industrie alimentari, supermercati, allevamenti ed altri settori di interesse delle province del capoluogo etneo, Messina ed Enna. Sono state contestate 590 infrazioni, delle quali 200 con rilevanza penale, elevando sanzioni amministrative per oltre 310.000 euro.



8:55 - Asp Trapani chiede zona arancione per la provincia

Istituire la zona arancione per il covid nella provincia di Trapani. È quello che Gaspare Canzoneri e Francesco Di Gregorio rispettivamente capo del dipartimento sanità pubblica e capo del dipartimento prevenzione dell'Asp di Trapani, hanno chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci. La richiesta - contenuta in una nota fatta arrivare anche a tutti i sindaci della provincia - è avvenuta al termine di una riunione durante la quale sono stati analizzati gli ultimi dati dei contagi da coronavirus. Attualmente il tasso di incidenza settimanale provinciale è pari a 650 casi positivi ogni 100.000 abitanti. Per tutti i Comuni il tasso di incidenza è superiore a 250/100.000, con un tasso di positività pari al 40% con un incremento del 15% rispetto alla settimana precedente. A questi dati, come contraltare, si registra una percentuale di persone immunizzate con la vaccinazione pari al 77,47%. L'istituzione della zona arancione è stata richiesta per 15 giorni.

7:54 - In Sicilia 9.248 nuovi positivi e 1.138 ricoverati

Sono 9.248 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 28.804 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 32%. Gli attuali positivi sono 88.384 con un aumento di 8.268 casi. I guariti sono 971 mentre le vittime sono nove e portano il totale dei decessi a 7.643. Sul fronte ospedaliero sono 1.138 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 135. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.229 casi, Catania 1.741, Messina 1.575, Siracusa 692, Trapani 725, Ragusa 405, Caltanissetta 849, Agrigento 1.579, Enna 453.