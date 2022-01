Ordinanze dei sindaci nel Siracusano, scuole chiuse fino al 19 gennaio

Molti primi cittadini hanno deciso di lasciare aperti gli asili nido, dove non c'è l'obbligo della frequenza, lasciando alle famiglie la facoltà di decidere se accompagnare i propri figli

In molti Comuni scelta libera su asili nido

leggi anche

Scuola, scontro governo-De Luca sul rientro. Convocati i sindacati

La decisione è stata presa ieri al termine di un vertice con l'Asp che ha confermato i dati allarmanti sul contagio su scala provinciale. Molti primi cittadini hanno deciso di lasciare aperti gli asili nido, dove non c'è l'obbligo della frequenza, lasciando alle famiglie la facoltà di decidere se accompagnare i propri figli. Sono 17 i Comuni del Siracusano, tra cui il capoluogo, che sono entrati in zona arancione, come disposto dal provvedimento del presidente della Regione.

La situazione ad Avola

"Le scuole sono chiuse da 21 giorni, per cui non possiamo di certo dire - spiega il sindaco di Avola, Luca Cannata - che hanno dato un contributo all'espansione del contagio. In merito alla situazione dei positivi, ad Avola ne contiamo 610 ma sono solo 13 quelli nella fascia di età dai 0 ai 13 anni".