Ragazza uccisa a Caccamo, il fidanzato rinviato a giudizio

La versione fornita dall’indagato

Il corpo di Roberta Siragusa venne ritrovato con delle ustioni in un dirupo del Monte San Calogero, a Caccamo, la mattina del 24 gennaio scorso. Fu proprio il ragazzo a far ritrovare il cadavere ai carabinieri. I due avevano passato la serata insieme ad amici e, dopo una lite avvenuta davanti agli altri ragazzi, si erano allontanati in auto. L'indagato ha raccontato che la discussione sarebbe andata avanti e la ragazza, dopo essersi cosparsa di benzina, si sarebbe data fuoco e sarebbe caduta nel dirupo. Morreale spiegò che per cercare di salvarla si sarebbe anche bruciato una mano. Una versione che gli inquirenti hanno sempre ritenuto inattendibile. Dall'autopsia era infatti emerso che la ragazza aveva una profonda ferita alla testa e segni di ustioni in vari punti del corpo, tanto da non avere più i capelli. Successivamente, grazie alle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza vicino al campo sportivo di Caccamo e ad alcuni oggetti - tra cui una chiave che era certamente di Roberta Siragusa - la Procura ha sostenuto che la giovane sarebbe stata uccisa proprio lì e poi data alle fiamme. Un'auto - che per l'accusa sarebbe quella di Morreale - sarebbe poi rimasta ferma mentre il corpo bruciava.