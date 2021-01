Caccamo, 17enne trovata morta in burrone. Fidanzato si dice innocente

Roberta Siragusa, di Caccamo, aveva 17 anni e il suo corpo è stato ritrovato nelle campagne di Monte San Calogero. Una zona impervia del palermitano, difficile da raggiungere. È stato proprio il fidanzato della ragazza, anche lui di Caccamo, a far trovare il cadavere. "La mia fidanzata è morta, vi porto sul luogo dove si trova", ha detto dopo essersi presentato ai carabinieri accompagnato dal padre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della ragazza, gli specialisti della scientifica e il medico legale. Solo l'autopsia, che dovrebbe essere eseguita tra martedì e mercoledì, potrà dare una risposta certa sulle cause della morte. Il fidanzato, interrogato per ore dal sostituto procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giacomo Barbara, che sta coordinando le indagini, continua a negare di essere il responsabile della morte. E anche il suo legale, già nella giornata di ieri, aveva ripetuto: "Il mio assistito non ha confessato, nè ai carabinieri nè al Pm".

Ascoltati una decina di giovani come testimoni

Il magistrato ha ascoltato in caserma anche una decina di giovani, per lo più coppie, in qualità di testimoni. Avrebbero partecipato, insieme ai due fidanzati, a una festa che si è svolta sabato sera, in aperta violazione delle norme anti Covid, in una villetta nella zona di Monte San Calogero, a poca distanza dal luogo dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere. I testimoni avrebbero parlato di un litigio per gelosia tra Pietro e Roberta, che si sarebbero allontanati dalla casa di campagna intorno alla mezzanotte. I carabinieri stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del paese per accertare se Morreale sia andato a rifornirsi di benzina presso un distributore di carburante durante la notte, visto che il cadavere della giovane è stato trovato parzialmente bruciato.