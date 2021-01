Ragazza morta a Caccamo, sopralluogo carabinieri in centro sportivo

Proseguono le indagini dei carabinieri, a Caccamo, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della 17enne Roberta Siragusa. In attesa dell'udienza di convalida del fermo di Pietro Morreale, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della ragazza, questa mattina i militari della Sezione investigazioni scientifiche setacciano la zona antistante il centro sportivo del paese alle porte di Palermo, per accertare se la vittima sia stata uccisa nei pressi dell'impianto e poi spostata nel dirupo in cui il corpo è stato scoperto. Intanto slitta l'autopsia in un primo tempo fissata per oggi. Il difensore di Morreale, l'avvocato Giuseppe Di Cesare, ha infatti chiesto al gip l'incidente probatorio sull’esame autoptico, e dunque che sia un perito nominato dal giudice a effettuare l'autopsia e non quello incaricato dalla Procura.