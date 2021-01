Ragazza trovata morta a Caccamo, il gip: Gravissimo quadro indiziario

Il gip di Termini Imerese, Angela Lo Pipero, non ha convalidato il fermo ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 19enne Pietro Morreale

Secondo il gip di Termini Imerese "alla luce dei molteplici elementi emersi, a dispetto della fase embrionale dell'indagine, non si può che concordare con l'organo dell'accusa relativamente alla sussistenza di un gravissimo quadro indiziario a carico di Morreale", 19enne accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della fidanzata diciassettenne, Roberta Siragusa, il cui corpo è stato ritrovato in fondo ad un dirupo, parzialmente bruciato, domenica alle porte di Caccamo. (IL RITROVAMENTO DEL CORPO - IL SOPRALLUOGO)

Il gip, Angela Lo Pipero, non ha convalidato il fermo ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'indagato.

Le parole del gip

"Ed invero, il materiale probatorio offerto a questo decidente non si presta a letture alternative che abbiano un barlume di credibilità", scrive il gip di Termini Imerese nell'ordinanza. Ieri si è tenuta l'udienza di convalida del fermo durante la quale l'indagato, assistito dai legali Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prosegue ancora il gip: "L'indagato ha condotto i militari al corpo senza vita di Roberta e con lei ha trascorso gli ultimi - senz'altro tragici - momenti della sua vita. Ha detto di non averla uccisa ma, seppure in un coacervo di dettagli ancora da chiarire, il compendio probatorio a suo carico è estremamente grave".

"Sono poi di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell'indagato, che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni, su altri particolari non meno rilevanti e relativi agli orari in cui si sarebbero svegliati ed avrebbero ricevuto le confidenze del figlio", conclude il gip.

Rinvenute le chiavi di casa della vittima

Le chiavi della vittima sono state trovate dai carabinieri di Termini Imerese vicino al campo sportivo di Caccamo, tra un cumulo di oggetti parzialmente bruciati. Il particolare, che confermerebbe che la ragazza è stata uccisa vicino al campo sportivo e poi portata in fondo al dirupo in cui è stata trovata, viene riportato nell'ordinanza. "Una foto del mazzo di chiavi parzialmente bruciato ma integro - spiega il gip nel provvedimento - è stata mostrata ai familiari di Roberta che hanno prima descritto le chiavi di casa in possesso della vittima la sera della morte e ne hanno riconosciuto la corrispondenza con quelle in uso alla ragazza". "Vicino al campo sportivo - riporta ancora il gip - sono stati repertati una serie di oggetti e di tracce estrememente significativi".