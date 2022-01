Ravanusa, al via gli scavi e le analisi dei periti della procura

Sono iniziate oggi a Ravanusa le operazioni di scavo, di campionamento delle terre di scavo e le analisi visive e strumentali nel luogo del crollo degli edifici di via Trilussa, dove la sera dell'11 dicembre morirono nove persone a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas. A svolgere le operazione è il collegio peritale coordinato dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. (L'ESPLOSIONE - LE VITTIME - I FUNERALI)

Le indagini sull'esplosione a Ravanusa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'esplosione è stata prodotta da una 'bolla' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla (LE VITTIME - L'INTERVENTO SULLA RETE GAS). Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione e come si sia creata la 'bolla'. Nell'inchiesta che punta a fare chiarezza sulle cause dell'esplosione risultano indagate 10 persone, membri dei vertici nazionali e regionali di Italgas. Il fascicolo, che ipotizza i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, è stato aperto come atto dovuto per eseguire l'incidente probatorio.