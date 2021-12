Maltempo Sicilia, parte solo un traghetto per collegamento Eolie

Il forte vento e il mare forza sei stanno creando problemi nei collegamenti navali per le Eolie. Da Milazzo stamattina è partita solamente la nave Laurana della Siremar che oltre Vulcano, Lipari e Salina tenterà di raggiungere anche Panarea e Stromboli. Nel pomeriggio alle 14 partirà per Milazzo. Rimangono isolate Filicudi e Alicudi. Ferma nel porto di Lipari anche la nave della Green Fleet che viene utilizzata per il trasporto dei rifiuti nelle isole minori. (IL METEO IN SICILIA)