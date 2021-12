Meteo, arriva la tempesta dell’Immacolata: neve in pianura al Nord

Il maltempo colpirà il nostro Paese per tutte la settimana. Solo martedì il tempo si presenterà più soleggiato ma con intense gelate notturne. Dal giorno dell’Immacolata è attesa una forte perturbazione che porterà neve fino in pianura in Piemonte e Lombardia e probabilmente anche Liguria e Veneto. Al Nord seguirà una fase di freddo polare con nebbia ghiacciata. Forti piogge al Centro Sud

E’ in arrivo la tempesta dell'Immacolata con neve fino in pianura al Nord. Fiocchi bianchi in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. Nel frattempo venti meridionali porteranno un deciso peggioramento del tempo sull’area tirrenica (Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania). Da martedì il Maestrale soffierà impetuoso spazzando via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature". Anche dopo l'Immacolata la situazione non migliorerà: dal 9 dicembre un vortice ciclonico si formerà sul basso Tirreno innescando una fase di maltempo al Centrosud dove oltre alle piogge battenti cadrà la neve a bassa quota.

Gelo a Milano: sottozero anche di giorno

Giovedì senza precipitazioni al Nord ma farà molto freddo. A Milano, anche a causa della neve al suolo, vivrà delle giornate giornate di ghiaccio con temperature sottozero anche di giorno. Possibile il fenomeno della nebbia ghiacciata. Gelate notturne estese interesseranno tutte le regioni settentrionali e le zone interne del Centro.

Le previsioni di martedì 7 dicembre

Al Nord tempo stabile con gelate notturne e nebbie e foschie al primo mattino. Deboli nevicate sulle Alpi. Massime tra 5 e 10 gradi, qualche grado in più in Liguria. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, più instabile sull’area adriatica. Al Sud ancora piogge tra Sicilia (specie orientale), Puglia e Calabria. Farà più freddo con massime tra 10 e 14 gradi.