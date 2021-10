Maltempo a Catania, il PalaSpedini accoglie i senzatetto

Inoltre, per monitorare la situazione e far fronte alle evenienze, è attivo in Prefettura h 24 il Centro coordinamento soccorsi con tutte le componenti della Protezione civile e del Soccorso pubblico. ( LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO )

La situazione a Catania

Sono stati evidenziati allagamenti in città e aree periferiche soprattutto nei quartieri a sud e anche in diversi Comuni dell'area metropolitana. Numerosissimi sono stati sono stati gli interventi per mettere in sicurezza gli automobilisti rimasti bloccati per l'acqua nonché per gli allagamenti di cantine e bassi. Sono stati richiesti rinforzi di mezzi adeguati e personale che saranno inviati già nell'immediato dal Comando Regionale dei Vigili del Fuoco provenienti dalle altre province siciliane nonché dall'Esercito. Anche il Comando provinciale dei Carabinieri riceverà sin da subito 18 mezzi 4X4 e 26 militari di rinforzo. Per quanto riguarda gli ospedali nessuno di questi, ad eccezione del Nuovo Garibaldi, è stato interessato da infiltrazioni ed allagamenti, e su Nesima sono stati predisposti interventi per mitigare le criticità anche con il contributo di mezzi dell'Esercito. Criticità si sono evidenziate invece nella fornitura di acqua in alcuni Comuni a seguito dei danni riportati dalle tubature travolte dalle frane per la violenza della pioggia.