Soleggiato al Nord, asciutto su gran parte del Centro e al Sud, tranne piogge battenti in Sardegna e piovaschi isolati sulle coste ioniche. Sono queste le previsioni meteo per giovedì 28 ottobre. Occhi puntati, però, ancora sulla Sicilia e poi sulla Calabria: nel pomeriggio di giovedì, e poi soprattutto nella notte, sono attesi forti peggioramenti ( LE PREVISIONI METEO ).

Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per la Sicilia e la Calabria: la perturbazione in arrivo dal mar Libico nelle prossime ore porterà ancora piogge, temporali e venti di burrasca. Dal pomeriggio di giovedì sulla Sicilia e a partire dalla mattinata di venerdì sulla Calabria, avverte la Protezione civile, potranno verificarsi precipitazioni diffuse e localmente molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Attesi anche venti di burrasca, dai quadranti orientali, con mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta già da domani 28 ottobre è arancione per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali sulla Sicilia orientale, mentre è gialla sui settori estremi della Calabria.

È atteso un giovedì di bel tempo al Nord: cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni, tranne nebbie mattutine o foschie su Piemonte e Lombardia. Per le temperature, i valori massimi oscillano tra i 16 gradi di Milano e Torino e i 21 di Bolzano. Nel capoluogo lombardo attesa foschia per tutta la mattinata e cielo sereno dal pomeriggio. Tempo più soleggiato nel capoluogo piemontese.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Al Sud il tempo dovrebbe essere asciutto soprattutto in mattinata, spesso anche soleggiato. Cielo coperto, invece, sulla Sicilia dove dal pomeriggio sono previste piogge sulle coste. Sull’Isola e sulla Calabria, soprattutto sulla parte ionica, atteso un forte peggioramento che continuerà anche venerdì. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 15 gradi di Potenza e i 22 di Napoli e Palermo. A Bari cielo sereno e termometro tra 11 e 20 gradi. A Catania nubi la mattina e poi peggioramento dal pomeriggio: il sindaco Salvo Pogliese ha annunciato la firma un provvedimento di chiusura generalizzata, per le giornate del 28 e 29 ottobre, delle scuole, degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali non essenziali ai fini del pubblico servizio ai cittadini, come le farmacie e le attività commerciali di prodotti alimentari.