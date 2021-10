Nubifragio a Catania, due vittime. Si cerca donna dispersa a Scordia

A Gravina ieri un uomo è morto annegato dopo essere stato travolto dal fiume d’acqua creatosi in strada per le intense piogge. È la seconda vittima dopo il 67enne trovato senza vita a Scordia. Si cerca ancora la moglie. Nel capoluogo etneo scuole chiuse: nelle ultime 48 ore sulla città sono caduti 265 millimetri di pioggia. In mattinata vertice con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio

A Catania caduti 265 millimetri di pioggia

Pesanti conseguenze per il maltempo si registrano anche a Catania. Le strade della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in un fiume in piena ed è finita sott’acqua anche piazza Duomo, così come lo storico mercato della ‘Pescheria’. Come riferito dal presidente della Società italiana di geologia ambientale - sezione Sicilia, Sergio Di Marco, nelle ultime 48 ore sul capoluogo etneo sono caduti 265 millimetri di pioggia, “circa un terzo delle precipitazioni complessive annue che mediamente insistono sul territorio catanese”. Inoltre, “le previsioni per i prossimi giorni indicano un ulteriore approfondimento del vortice di bassa pressione con il persistere della pioggia, delineando uno scenario fortemente preoccupante”, ha aggiunto Di Marco, spiegando che "le mutate condizioni del clima, che hanno trasformato eventi meteorologici eccezionali a cadenza pluridecennale in eventi frequenti che si manifestano anche più volte l'anno, richiedono un ulteriore sforzo e una progettazione che non sia solo di tipo emergenziale".