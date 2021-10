Maltempo Sicilia, continuano ricerche della donna dispersa a Scordia

Proseguono a Scordia e nelle campagne vicino Lentini le ricerche della donna di 61 anni dispersa da due giorni per il maltempo in contrada Ogliastro. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. Ieri, in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l'ultima volta, è stato ritrovato il corpo senza vita del marito Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni.

La vicenda

La coppia era rientra in paese da una vista a un familiare malato a Catania quando sono scesi dalla loro auto, una Ford Fiesta, e sono stati travolti dalla furia dell'acqua. A lanciare l'allarme altri automobilisti che erano rimasti bloccati nelle loro vetture 'circondante' da acqua e fango e che sono stati soccorsi e 'liberati' dai vigili del fuoco.