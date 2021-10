Open Arms: al via processo a Palermo con Salvini

Salvini: "Spero che il processo non si trasformi in un festival del cinema. Penso di essere l'unico ministro in Europa che va a processo per aver fatto il proprio dovere"

Salvini, che sarà presente all'udienza, nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri a Palermo ha affermato: "Spero che il processo non si trasformi in un festival del cinema. Penso di essere l'unico ministro in Europa che va a processo per aver fatto il proprio dovere". "Ritengo di aver fatto semplicemente il mio dovere non di ministro ma di cittadino italiano visto che l'articolo 52 della Costituzione scrive che la difesa della Patria è un dovere sacro. Se ciò mi deve costare un processo con una condanna che può arrivare a 15 anni di carcere, sono pronto in totale serenità e con l'orgoglio di aver servito il mio Paese", ha aggiunto. "Spero solo che il processo non duri troppo e

che non costi troppo ai contribuenti italiani. Ed entro in quell'aula di tribunale forte del fatto che un altro tribunale su un episodio identico ha stabilito che non c'è stato nessun reato. Se a Catania la pensano così, confido che a Palermo accada la stessa cosa", ha detto riferendosi al caso Gregoretti. "Vado in tribunale tranquillo, abbastanza incredulo di un processo come questo: non penso che in Germania, in Spagna o in Grecia avrebbero fatto lo stesso", ha aggiunto. "Abbiamo salvato vite e difeso il nostro Paese", eppure, ha sottolineato "credo di essere l'unico ministro in Europa che va a processo non per questioni di soldi, ma per aver fatto il proprio lavoro, oltretutto diminuendo il numero di morti e dispersi in mare".

Le parole del fondatore della ong, Oscar Camps

"Siamo qui per avere giustizia. Assicurare un porto sicuro non è una scelta politica ma di umanità", ha sottolineato Oscar Camps, il fondatore della ong Open Arms arrivando all’aula bunker del carcere Pagliarelli. "Noi abbiamo rispettato le convenzioni internazionali- dice -. A prescindere dalla politica le persone soccorse in mare vanno salvate". "Salvare persone non è un delitto - continua - ma è un obbligo non solo dei capitani, ma per gli Stati tutti. Agevolare l'individuazione di un porto sicuro, indipendentemente dalla situazione amministrativa di uno Stato e dagli accordi di uno Stato, non ha nulla a che vedere con la situazione politica. E' un atto umanitario".