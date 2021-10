Il gip Maria Eugenia Aliquò si è riservata sulla decisione di archiviazione dell'inchiesta, come chiesto dalla procura, sulla morte della dj Viviana Parisi, 41 anni, e del figlio Gioele di 4 anni (LE TAPPE - LE INDAGINI - IL RITROVAMENTO), trovati morti nell'agosto del 2020 nella campagne di Caronia (Messina). I legali della famiglia di Viviana hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. L'udienza si è svolta in camera di consiglio al tribunale di Patti. La decisione sarà comunicata nei prossimi giorni.

L'ipotesi della procura

Presenti i sostituti procuratori Alessandro Lia e Federica Urban che hanno spiegato i motivi per i quali la procura ha chiesto l'archiviazione sottolineando che dai rilievi e le prove in loro possesso la donna si sarebbe suicidata gettandosi dal traliccio e con ogni probabilità, avrebbe strangolato il figlio Gioele, o quest'ultimo sarebbe morto in un incidente nella campagne di Caronia.

La versione della famiglia

In aula anche gli avvocati della famiglia Mondello, Pietro Venuti e Claudio Mondello che hanno esposto la tesi dei loro esperti per i quali Viviana non si sarebbe buttata dal traliccio e non avrebbe ucciso Gioele. "Speriamo - spiega Venuti - che emerga la verità, noi siamo certi che Viviana non si è mai arrampicata sul traliccio e non avrebbe mai toccato Gioele, siamo sicuri che il giudice valuterà in modo imparziale quanto da noi presentato in udienza. Vogliamo arrivare ad una verità perchè la famiglia, che è stata molto provata in questi mesi, ha diritto ad avere una ricostruzione dei fatti corretta e a sapere come sono veramente morti Viviana e Gioele ".