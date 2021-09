Migranti, ritrovati dei resti umani a Cala Pulcino a Lampedusa

I pompieri si stanno muovendo sia via terra, sia via mare con un natante dei vigili del fuoco per raggiungere l’area. Sembra verosimile che possa trattarsi dei dispersi nel naufragio del 30 giugno

Resti umani sono stati ritrovati e segnalati a Cala Pulcino dalla capitaneria di porto di Lampedusa ai vigili del fuoco dell'isola, che si stanno mobilitando per il recupero muovendosi sia via terra, sia via mare con un natante dei vigili del fuoco per raggiungere l'area del ritrovamento. Quasi sicuramente si tratta di resti di migranti. E sembra verosimile che possa trattarsi - non è ancora chiaro di quanti corpi si tratti - dei dispersi nel naufragio del 30 giugno.