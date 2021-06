Migranti, barcone si ribalta al largo di Lampedusa: sette morti

Secondo quanto ricostruito ci sono nove dispersi, i superstiti sono 46. Durante la notte si sono registrati alcuni sbarchi con 256 approdate sull'isola. "Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a nulla la solidarietà che adesso ci arriverà" ha detto il sindaco Totò Martello

Sette persone sono morte e altre nove risultano disperse a seguito del naufragio di un barcone avvenuto questa mattina a circa 5 miglia da Lampedusa. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti si sarebbe ribaltata improvvisamente facendo cadere in mare le persone a bordo. I superstiti, tratti in salvo dai soccorritori, sono 46 proseguono le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. Fra le sette salme, portate sul molo Favarolo, ci sono quelle di quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza.

Gli sbarchi a Lampedusa

Durante la notte sono avvenuti anche alcuni sbarchi: 256 persone sono approdate sull'isola, a partire dalle 3.30, con quattro diversi barconi. Tre imbarcazioni sono state soccorse al largo dell'isola mentre la quarta, con 6 tunisini a bordo, è riuscita ad arrivare, alle 7 circa, direttamente in porto. I primi 120 migranti, di varia nazionalità, sono stati intercettati a circa 14 miglia a Sud dell'isola a bordo di un'imbarcazione di 8 metri e sono stati fatti trasbordare dai militari della Guardia di finanza. Alle 6.30 sono giunti a molo Favarolo 30 persone intercettate a 12 miglia dalla costa dalla Capitaneria di porto e poco dopo ne sono giunte altre 100. Anche nella giornata di ieri si sono registrati 4 sbarchi con un totale di 136 persone approdate.

La situazione all'hotspot di Lampedusa

Le 256 persone sbarcate nella notte e i 46 superstiti del naufragio sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Con il loro arrivo nella struttura si arriverà a 660 ospiti a fronte di una capienza massima prevista per 250 persone. Nel centro di prima accoglienza sono in corso le procedure di identificazione di tutti i nuovi arrivati che vengono anche sottoposti a tampone rapido anti-Covid da parte dei sanitari. Le autorità stanno programmando i trasferimenti verso la terraferma o sulle navi quarantena.

Il sindaco di Lampedusa: “Continua il silenzio da parte di Draghi”

"Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a nulla la solidarietà che, adesso, ci arriverà. Perché la solidarietà deve essere vera e concreta" ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, dopo l'ennesima tragedia. "Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa – ha aggiunto – da parte del presidente Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Ed essendo presente sul territorio, potrei sicuramente portare una visuale diversa sul fenomeno".