Migranti, a Lampedusa terzo giorno di ricerche dei dispersi

Proseguono per il terzo giorno consecutivo le ricerche dei migranti dispersi del naufragio del 30 giugno avvenuto tra Lampedusa e l'isolotto di Lampione. I dispersi sarebbero nove secondo le testimonianze raccolte dalla polizia dai superstiti mentre per l'Unicef le persone da trovare sarebbero 10. Le perlustrazioni sono state effettuate nel tratto di mare dove il barcone si è ribaltato, per ora senza alcun esito. Non si sono registrati sbarchi durante la notte.

Donna incinta trasferita in ospedale

Una donna in avanzato stato di gravidanza è stata trasferita durante la notte scorsa dall'hotspot di contrada Imbriacola all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il trasferimento, con elisoccorso del 118, è stato compiuto perché la donna ha iniziato a non stare più bene e potrebbe partorire nelle prossime ore.

Nell'hotspot 425 persone

Sono 101 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea "Sansovino", il quale giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento del gruppo ospite dell'hotspot è stata la Prefettura di Agrigento. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola restano, per il momento, 425 persone a fronte di una capienza massima prevista per 250. La Prefettura sta inoltre pianificando l'imbarco - che dovrebbe avvenire in giornata - sulla nave quarantena Aurelia di altri 40 migranti.