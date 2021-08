Migranti, due sbarchi e un'evacuazione medica a Lampedusa

Trentanove migranti sono arrivati a Lampedusa in due sbarchi distinti. I carabinieri, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno intercettato lungo la strada attigua alla spiaggia di Cala Francese 12 tunisini, fra cui tre minorenni non accompagnati. L'imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata. A molo Favarolo sono giunti 25 migranti, fra cui tre minorenni, intercettati su un barchino in vetroresina a otto miglia dalla costa da una motovedetta della Capitaneria. All'hotspot di Lampedusa sono presenti 988 migranti, a fronte di 250 posti disponibili.

Evacuazione medica

Ieri sera c'è stata una evacuazione medica dal veliero Nadir che si trova nelle acque antistanti a Lampedusa. Due tunisini che sostenevano di stare male sono stati evacuati e portati al Poliambulatorio dove i medici, al termine delle visite, non hanno riscontrato problemi sanitari e dunque anche i due sono stati portati al centro di primissima accoglienza.

I trasferimenti

In giornata verranno trasferiti 70 minorenni non accompagnati e 40 maggiorenni con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Altri 160 migranti, molti dei quali positivi al Covid, verranno trasferiti su una nave quarantena. Sul traghetto Cossydra di ieri sera sono stati imbarcati 78 migranti, anziché i preventivati 80 perché due sono risultati positivi al Coronavirus.