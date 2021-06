Migranti, altri trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle

Sono 94 le persone che hanno lasciato il centro di accoglienza a bordo di un traghetto di linea. In serata in programma altri trasferimenti

Dopo i trasferimenti dei giorni scorsi, questa mattina altri 94 migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino, che giungerà in serata a Porto Empedocle. Resta ancora difficile la situazione nel centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola, dove al momento restano 857 persone a fronte di una capienza massima di 250. Secondo il piano varato dalla Prefettura, in serata altre 80 persone dovrebbero partire con un altro traghetto di linea.

Tamponi ai 410 migranti arrivati ad Augusta

Intanto, ad Augusta il personale sanitario dell'Asp di Siracusa sta eseguendo tamponi ai 410 migranti che sono stati soccorsi al largo della Libia dalla nave GeoBarents di Medici senza frontiere, arrivata ieri in porto. Il numero elevato di persone, per via dei diversi salvataggi effettuati, comporterà inevitabilmente un rallentamento nelle procedure, che dovrebbe concludersi domani. Fino a questo momento solo un migrante è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello di Augusta per una presunta polmonite. Secondo quanto riferito da Msf, a bordo ci sarebbero delle donne incinte, 91 minori non accompagnati, 21 dei quali tra i 13 e i 15 anni.