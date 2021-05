Denise Pipitone: autore lettera anonima ha incontrato legale famiglia

L'autore della lettera anonima spedita giorni fa all'avvocato della famiglia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha un nome e un volto. Lo scrive il quotidiano online Livesicilia. Il penalista, Giacomo Frazzitta, aveva lanciato un appello a farsi vivo all'autore della missiva.

L’incontro

I due si sarebbe incontrati nello studio del legale e l'uomo avrebbe raccontato di aver visto Denise in macchina con tre persone il giorno della scomparsa. Secondo la sua ricostruzione, la bambina piangeva e chiedeva aiuto chiamando la mamma. L'uomo è rimasto in silenzio finora per paura di ritorsioni. L'avvocato Frazzitta non ha rilasciato commenti sulla notizia.