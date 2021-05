Etna: eruzione notturna sul cratere di Sud-Est, fontana lava e cenere

Secondo parossismo sull'Etna in pochi giorni. Dopo quello del 19 maggio, con la fontana di lava dedicata a Franco Battiato perché osservata la notte dopo la morte dell'artista, si registra una nuova fontana di lava ed emissione di cenere, che viene trasportata dal vento in direzione Sud-Est.

La situazione sull'Etna

Lo spettacolare fenomeno, visibile da grande distanza, è cominciato intorno all'01.34, con la ripresa di attività stromboliana ed è durato diverse ore, interessando il cratere di Sud-Est da cui è emersa anche una colata lavica. Alle 04.54, come riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania, l'attività di fontana di lava, che ha avuto la sua fase di maggiore energia intorno alle 04.10, si è conclusa. Resta presente un piccolo trabocco lavico lungo il fianco del cratere di Sud-Est che si espande in direzione Sud-Ovest. Dal punto di vista sismico l'ampiezza del tremore vulcanico è in decremento, attestandosi su un livello medio. Nessun impatto sull'operatività dell'aeroporto di Catania.