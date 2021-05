Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Questa prima notte di ciclo continuo dei vaccini in Fiera è stata entusiasmante. Sicuramente per noi che l'abbiamo voluta ma anche per i palermitani". Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - Vaccini, il commissario Renato Costa: "Successo per dosi h24 a Palermo"

"Questa prima notte di ciclo continuo dei vaccini in Fiera è stata entusiasmante. Sicuramente per noi che l'abbiamo voluta ma anche per i palermitani". Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, ha commentato il successo dell'iniziativa lanciata alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, con la somministrazione dei vaccini h24 grazie all'apertura di un secondo padiglione aperto da mezzanotte alle 8 del mattino. "Non c'è dubbio - sottolinea Costa - che dobbiamo continuare su questa strada. La gente ha voglia di vaccinarsi, continua a dimostrarlo a ogni nostra iniziativa e noi siamo qui per questo, da oggi 24 ore su 24". Il commissario per l'emergenza Covid, insieme al suo staff e a medici e infermieri, ha avuto anche il tempo per una pausa assaggiando i biscotti che sono stati portati con un vassoio da una signora che si è vaccinata e che ha voluto in questo modo ringraziare l'organizzazione. (ANSA).



7:17 - Vaccini, in Hub Palermo via a dosi h24

Saranno 600 le persone vaccinate da mezzanotte alle 8 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo nel primo turno che ha portato l'hub provinciale a funzionare no stop per 24 ore al giorno. Una fila ordinata di persone ha iniziato a varcare i cancelli poco dopo la mezzanotte per vaccinarsi al nuovo padiglione 20A. Alla stessa ora passaggio di consegne senza strappi tra il padiglione 20 che chiudeva, per poi riaprire alle 8, e il 20A che iniziava ad accogliere i primi utenti. Code contenute, zero assembramenti. Una settantina di persone al lavoro tra medici, infermieri, personale amministrativo, volontari e sicurezza. Il nuovo spazio ha risposto alle esigenze di un'utenza fatta per lo più di lavoratori, che non riuscivano a trovare il tempo di recarsi ai centri vaccinali durante il giorno. Seduti nell'area di attesa pre e post-vaccino, molti giovani entro i trent'anni con patologie non gravi. Il primo a ricevere la dose , poco dopo la mezzanotte, un 29enne palermitano, professione informatico. C'è poi chi ha colto l'opportunità della nuova fascia tardo notturna per risparmiarsi un po' di fila o chi era prenotato per i prossimi giorni ma non ha disdegnato un posto a notte fonda pur di accelerare i tempi anche di poco. Una signora si è presentata con un vassoio di biscotti per il commissario Renato Costa e il suo staff: "Grazie infinite per quello che fate e per la vostra organizzazione splendida". Le fasce di maggior successo sono state quella iniziale, tra mezzanotte e le 2, e quella finale, dalle 6 alle 8. Poco meno di un centinaio i "temerari" delle fasce intermedie, tra le 3 e le 5 del mattino.



7:14 - Sicilia 443 nuovi casi su 17.911 tamponi

A fronte di 17.911 tamponi, sono 443 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia, con una incidenza quasi del 2,5%. Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.709. Il numero degli attuali positivi è di 15.013 con una diminuzione di 255 casi. I guariti sono 688. Negli ospedali i ricoverati sono 808, quelli nelle terapie intensive sono 104. La distribuzione tra le province: Palermo ha 127 casi, Catania 111, Messina 43, Siracusa 30, Trapani 22, Ragusa 34, Caltanissetta 10, Agrigento 32, Enna 34.