Vaccino Covid, a Melilli il primo hub multi-aziendale in Italia

È cominciata stamattina la somministrazione dei vaccini anti Covid ai lavoratori della zona industriale di Siracusa nel primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia, ideato da Confindustria Siracusa in collaborazione con l'Asp e l'assessorato alla Salute della Regione Siciliana. L'hub si trova nella sede del dopolavoro di Isab-Lukoil a Città Giardino, frazione di Melilli, dove circa seimila dipendenti delle aziende potranno ricevere il vaccino anti-covid nelle tre postazioni allestite. "L'istituzione di un Punto vaccinale industriale nel Polo petrolchimico di Siracusa - sottolinea il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - ha l'obiettivo di consentire una maggiore rapidità e facilità nella gestione dei flussi dei lavoratori dipendenti nella zona industriale, sia delle aziende committenti che dell'indotto".

Vice presidente Confindustria Siracusa: "Passo importante"

"L'attivazione dell'hub è forse il passo più importante del percorso che tutte le aziende del polo industriale hanno effettuato sin dall'inizio della pandemia con l'obiettivo comune di tutelare la salute dei propri dipendenti - ha commentato Rosario Pistorio, vice presidente di Confindustria Siracusa con delega alla salute, sicurezza e ambiente, amministratore delegato di Sonatrach Raffineria Italiana -. L'applicazione di protocolli rigidi, d'intesa con i sindacati, ha permesso nel corso dell'ultimo anno di mantenere attivi i processi produttivi in totale sicurezza e ora la vaccinazione permetterà di tornare gradualmente alla normalità". ll protocollo d'intesa è stato deliberato il 14 maggio scorso.