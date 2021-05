Abusi su minori nell'Ennese, resta ai domiciliari sacerdote arrestato

Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori di don G. R., il sacerdote di Enna arrestato il 27 aprile scorso a Ferrara con l'accusa di violenza sessuale aggravata a danni di minori. L'uomo, indagato dalla Procura di Enna, resta quindi agli arresti domiciliari presso il seminario di Ferrara, città dove era stato trasferito nell'ottobre del 2019 dal vescovo della Diocesi di Piazza Armerina.

Dopo la denuncia all'autorità ecclesiastica di un giovane e le conclusioni del Tribunale ecclesiastico, gli atti erano stati inviati in Vaticano, alla Congregazione della Fede, che aveva dichiarato la propria incompetenza perché le violenze sarebbero avvenute quando l'indagato era seminarista.

Legali diocesi: "Vescovo vuole verità"

"La ricerca della verità e della giustizia, la tutela delle vittime di ogni eventuale reato e la custodia della comunità dei credenti che ne stanno condividendo la sofferenza sono sempre state e restano le priorità di Mons. Gisana, animato dal desiderio che la Chiesa assicuri sempre la massima trasparenza sul proprio operato". Lo scrivono in un comunicato Gabriele Cantaro e Maria Teresa Montalbano, i legali nominati dal vescovo di Piazza Armerina nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Enna. "Sin dalla prima richiesta di colloquio da parte della famiglia, fatta pervenire al Vescovo da parte di un sacerdote della Diocesi nell'agosto 2016, Mons. Gisana si è immediatamente dichiarato disponibile ad ogni forma di ascolto e valutazione", spiegano gli avvocati Montalbano e Cantaro che ribadiscono inoltre con fermezza che "nessuna offerta di denaro è stata effettuata dal Vescovo al giovane coinvolto, così come ancora falsamente si continua ad insinuare, mentre numerose sono state al contrario le pressioni ricevute da Mons. Gisana da parte dell'avvocato della famiglia per ottenere del denaro". "Mons. Gisana - concludono gli avvocati - ha operato sempre in modo chiaro e per il bene delle persone coinvolte, consegnando immediatamente tutti i documenti alla Procura della Repubblica di Enna, nel cui operato il Vescovo continua a confidare, esprimendo la propria massima fiducia nei percorsi della giustizia".