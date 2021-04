Disabili torturati a Licata, misura cautelare per due 14enni

Due 14enni, accusati di avere torturato tre disabili a Licata , sono stati collocati in altrettante comunità di recupero. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri. Secondo l'accusa, i due minorenni, insieme con altri maggiorenni già arrestati, per mesi ha letteralmente trattato da bersagli persone indifese "procurando loro - con violenze e gravi minacce poiché agendo con crudeltà - sofferenze fisiche e psichiche, nonché ledendo la loro dignità". Molti degli episodi sono stati ripresi con i cellulari e pubblicati sui social network, con lo scopo, accusa la Procura per i minorenni di Palermo, di "deridere le vittime”.

I carabinieri: “Preoccupante attitudine criminale”

Durante la conferenza stampa svolta al comando provinciale dell'Arma di Agrigento, il capitano Francesco Lucarelli ha spiegato che "i due, seppur quattordicenni e incensurati, in un breve periodo di tempo hanno mostrato una preoccupante attitudine criminale. Ecco perché il loro comportamento è stato fermato per evitare che potesse fare ancora del male. In un caso di tortura - ha spiegato l'ufficiale - uno dei due non era ancora imputabile, perché aveva 13 anni. La pericolosità sociale non è una questione anagrafica, è una questione di contesto sociale e sviluppo della persona. Il degrado sociale porta ad un abbassamento dell'età criminale".

"Noi non dobbiamo soltanto arrestare, ma vogliamo - ha sottolineato invece il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo - curare e per farlo dobbiamo essere tutti insieme con le istituzioni, riuscendo a veicolare un messaggio di positività che determini una vera crescita sociale”.