Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La bufera sui dati relativi all'emergenza Covid in Sicilia che sarebbero stati modificati, oltre a costringere l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza alle dimissioni, ha di fatto azzerato il conteggio sull'andamento della pandemia nell'isola. Il Dasoe (Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) la cui dirigente Maria Letizia Di Liberti è stata arrestata con l'accusa di falso, ieri non ha trasmesso alcun dato all'Istituto superiore della Sanità. Nel report quotidiano dalla Sicilia nelle caselle dei nuovi positivi c'è lo zero, così come nei tamponi processati. Ieri erano stati caricati sulla piattaforma 799 positivi su oltre 23 mila tamponi processati, con una incidenza del 3,4%. Anche i dati sui decessi sono quelli di ieri (24), così come quelli sui pazienti ricoverati in ospedale, poco sopra quota mille. "La Regione Sicilia - dicono dal ministero della Salute - integrerà i dati non comunicati per motivi organizzativi" Intanto il presidente della Regione Musumeci ha istituito altre sei zone rosse in Sicilia. Ieri l'ordinanza è stata firmata per Biancavilla (Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Ag); oggi per Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Il provvedimento è stato preso dal Governatore su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi. Prorogate fino al 6 aprile le misure restrittive anche a Caltanissetta, Scicli, in provincia di Ragusa, e Regalbuto, nell'Ennese, la cui scadenza era fissata per oggi. Sono complessivamente 16 i Comuni siciliani che in questo momento sono dichiarati zona rossa.