Caso vaccini a Corleone, il sindaco Nicolosi ritira le dimissioni

Il messaggio del sindaco



Il sindaco ha anche scritto un messaggio alla cittadinanza in cui annuncia tra l'altro di voler rinunciare a procedere per le vie legali contro chi, in occasione del "caso vaccini", si era espresso con toni offensivi, auspicando il ritorno a un clima più disteso. "La riunione di oggi con i capigruppo consiliari - scrive Nicolosi - si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di tutti a continuare l'attività amministrativa al servizio della città per portare a compimento i progetti di sviluppo già avviati. Personalmente sento il dovere di proseguire con dedizione ancora più grande, perché a Corleone possano trovare concreta realizzazione le grandi opere avviate e da inaugurare tra l'anno in corso e il prossimo".