Covid, “furbetti” del vaccino: sindaco di Corleone si è dimesso

Il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, 79 anni, si è dimesso dopo essere stato travolto dalle polemiche per essersi sottoposto al vaccino anti-Covid insieme alla sua giunta pur non rientrando nelle categorie stabilite per legge, come emerso da un’indagine del Nas dei carabinieri, che ha presentato un’informativa alla procura di Termini Imerese. Il primo cittadino ha confermato di aver ricevuto la prima dose di vaccino l'8 gennaio e il richiamo il 31 gennaio. "Ho fatto il vaccino in modo consapevole, non tanto per tutelare la salute, quanto perché preoccupato, se infettato, di dovere trascurare per un tempo non breve l'attività amministrativa, in un momento in cui i molteplici impegni, derivanti anche dalla diffusione del virus, oltre che da tutte le altre attività che si stanno portando avanti”, ha spiegato Nicolosi, che oggi ha convocato la giunta per rassegnare le proprie dimissioni.

La richiesta a Musumeci

“Le attività - ha proseguito il sindaco - imponevano una presenza costante sul campo, cosa che ha consentito non solo di fronteggiare con prontezza l'emergenza, ma nel contempo di ottenere cospicui finanziamenti per risolvere annose questioni legate alle infrastrutture, al decoro urbano, agli impianti sportivi, alla illuminazione pubblica e tanto altro di cui si è dato conto al Consiglio comunale e alla città”. Nicolosi, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci della sanità provinciale, ha segnalato al presidente della Regione Musumeci e all'assessore alla Sanità Razza la necessità di equiparare i sindaci e gli amministratori locali agli operatori sanitari e quindi inserirli nella prima fascia dei soggetti da proteggere proprio per i compiti che sono chiamati ad assolvere anche in relazione alla tutela della salute della comunità amministrata. Nicolosi rivendica "la correttezza dettata dall'esigenza di quanto in premessa della scelta compiuta”, sottolineando che egli non è mai mancato un giorno nello svolgimento delle sue incombenze di sindaco nella direzione delle attività amministrative.