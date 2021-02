Lampedusa, oltre 250 migranti imbarcati su nave quarantena. VIDEO

Continuano i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Oggi 263 migranti, approdati negli scorsi giorni sull'isola, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Allegra, dove trascorreranno il periodo di isolamento come previsto dal protocollo anti-Covid. L'obiettivo, in giornata, è riuscire a trasferirne un'altra cinquantina, in modo che nella struttura di prima accoglienza rimangano in circa 100, anche alla luce degli ultimi arrivi di questa notte, quando sulle coste sono giunti quattro barchini con a bordo 13, 10, 13 e 6 tunisini. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono stati sottoposti ai tamponi rapidi e alle procedure di identificazione.

Le operazioni a Pozzallo

Tra venerdì e sabato, a Pozzallo 161 persone sono sbarcate dalla nave Allegra dopo aver terminato la quarantena. Di queste, 81 sono state destinate in strutture di accoglienza del Crotonese, mentre altre 45 sono state trasferite in alcuni centri del Ragusano. Per 12 è stato invece notificato l'obbligo di lasciare l'Italia entro 7 giorni.

Naufragio in Libia, morte almeno 15 persone

Intanto, quest'oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia ha dato notizia di un naufragio avvenuto al largo delle coste del Paese nordafricano, nel quale sarebbero morte almeno 15 persone. "Tragedie e perdite di vite evitabili continuano mentre persiste una politica di silenzio e inazione", scrive la portavoce di Un-Migration, Safa Mhseli.

Nel Mediterraneo continua anche l'azione della Sea Watch, a bordo della quale attualmente ci sono 317 persone, soccorse dopo quattro interventi in tre giorni.