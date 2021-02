Migranti, Open Arms a Porto Empedocle: attesa per sbarco nave Allegra

Le 146 persone a bordo dell’imbarcazione, per scendere a terra, devono attendere che un centinaio di soggetti che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria anti-covid scendano dalla nave quarantena, per poi essere trasferiti in strutture d’accoglienza di Toscana ed Emilia Romagna

Open Arms, con a bordo i 146 migranti salvati in più interventi, è a Porto Empedocle, città dell'Agrigentino assegnata alla ong quale "porto sicuro". Ma per lo sbarco dalla nave dovranno prima attendere che un centinaio di persone che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria anti-covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA) scendano dalla nave quarantena "Allegra" per essere trasferiti, via Catania e Milano, in strutture d'accoglienza di Toscana ed Emila Romagna. Dalla nave quarantena ieri sono già scese altre 130 persone.