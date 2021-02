Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri in Sicilia si sono registrati 332 nuovi contagi a fronte di 18.637 tamponi analizzati. Le persone attualmente positive sono 34.549, di queste 165 sono ricoverate in terapia intensiva e 1.035 negli altri reparti mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 33.349. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - In Sicilia 332 nuovi contagi a fronte di 18.637 tamponi

Ieri in Sicilia si sono registrati 332 nuovi contagi a fronte di 18.637 tamponi analizzati. Le persone attualmente positive sono 34.549, di queste 165 sono ricoverate in terapia intensiva e 1.035 negli altri reparti mentre le persone in isolamento presso il proprio domicilio sono 33.349. I decessi sono stati 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. La distribuzione nelle province vede quella di Palermo con 110 casi, quella di Catania 110, Messina 51, Trapani nove, Siracusa 16, Ragusa cinque, Caltanissetta 19, Agrigento due, Enna 10.