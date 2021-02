Migranti, assegnato Porto Empedocle a Open Arms per sbarco 146 persone

"La nostra nave - scrive l'associazione in un tweet - non sarà in grado di arrivare prima di 24 ore dovendo affrontare il viaggio in condizioni di mare avverse"

E' stato assegnato Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, come porto sicuro per lo sbarco dei 146 migranti soccorsi nei giorni scorsi e che si trovano a bordo della Open Arms. Lo rende noto la stessa ong in un tweet. "La nostra nave - scrive l'associazione - non sarà in grado di arrivare prima di 24 ore dovendo affrontare il viaggio in condizioni di mare avverse".