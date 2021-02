Trovato nuovo carico di hashish abbandonato in spiaggia nel Trapanese

Trentatre chili di hashish, divisi in 300 panetti, sono stati trovati a Tre Fontane, frazione del Comune di Campobello di Mazara in provincia di Trapani, abbandonati in una spiaggia, analogamente a quanto successo in altri casi di recente. A quanto si apprende, il carico avrebbe fruttato circa 300 mila euro. A trovare la droga è stato un ragazzo che stava facendo una passeggiata sul lungomare. Il giovane ha avvertito i carabinieri che poi hanno sequestrato lo stupefacente.

A gennaio trovati 295 panetti abbandonati in spiaggia

Si tratta dell'ennesimo carico di droga che viene ritrovato sulle spiagge della provincia di Trapani. Lo scorso 14 gennaio, su segnalazione di un cittadino, erano stati i carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala a trovare, sulla spiaggia di contrada Birgi Sottano, un grosso pacco, ben imballato, con 295 panetti di hashish.