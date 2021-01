Marsala, trovati 40 chili di hashish sulla spiaggia

A Marsala i carabinieri hanno trovato sulla spiaggia di contrada Birgi Sottano un pacco imballato che conteneva 295 panetti di hashish, per peso complessivo di circa 40 chili. La droga è stata sequestrata.

Le dichiarazioni

"Non è la prima volta che accade - sottolineano gli investigatori - l'8 gennaio del 2020 è stato ritrovato un pacco con 30 chili della stessa sostanza sulla spiaggia di contrada Sbocca a Marsala. Un altro pacco stesso peso e stessa droga stato rinvenuto a Marinella di Selinunte il 2 gennaio 2020, mentre a giugno scorso la motovedetta di Trapani rinveniva davanti il porto un pacco galleggiante di 30 chili di hashish". Sono in corso accertamenti sul ritrovamento e sul collegamento tra i vari rinvenimenti.

Un arresto a Catania

Invece, oltre un chilo di marijuana "skunk" è stata sequestrata a Catania dalla polizia a un uomo di 46 anni, G.B., che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L'uomo, ora ai domiciliari in attesa di convalida, è stato controllato mentre tornava a casa in uno stabile del quartiere San Cristoforo dove era stato segnalato un via vai sospetto e agli agenti ha ammesso le proprie responsabilità consegnando spontaneamente un piccolo involucro con della marijuana. Una perquisizione nell'appartamento ha permesso di trovare la droga, contenuta in vari involucri, nascosta dentro la lavatrice insieme con materiale per pesare e confezionare la sostanza stupefacente.