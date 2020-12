Libia, pescatori liberati: esplode la gioia a Mazara del Vallo

"Sono molto felice che i pescatori siano rientrati in Italia". Lo ha detto ieri sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”: "All'inizio Haftar chiedeva di liberare quattro detenuti libici, incriminati in secondo grado per traffico di essere umani. Non era accettabile, gli è stato detto, c'è stata una lunga discussione. Non abbiamo ceduto nulla in cambio, abbiamo ripreso relazioni che già avevamo”.

L'armatore Marrone ha ricevuto una telefonata di Silvio Berlusconi, che l'ha sorpreso mentre era a pranzo in un ristorante. L'ex premier l'ha tirato su di morale e gli ha riferito la sua versione delle cose: "Non si può dire ma è stato il signor Putin con le sue telefonate ad Haftar a far liberare i pescatori. Questa è la verità".

L’indagine

Pietro Marrone e i comandanti degli altri tre pescherecci coinvolti nel sequestro (due sono riusciti a darsi alla fuga), sono stati ascoltati dal Ros nella caserma dei carabinieri di Mazara del Vallo, nell'ambito dell'indagine aperta dalla procura di Roma.

I racconti dei marinai

I racconti dei marinai convergono su alcuni punti: la violenza psicologica subita durante la prigionia, l'angoscia di vivere in celle buie e sporche, l'idea che l'eventuale rilascio (a cui qualcuno non credeva più) dipendesse da questioni più grandi di loro. A Gira Indra Gunawan, marittimo indonesiano dell'Antartide, il cui contratto annuale è scaduto mentre era in carcere, un mese dopo il sequestro i carcerieri gli hanno detto che il suo destino e quello dei suoi compagni era legato al buon esito dello scambio con alcuni libici detenuti in Italia (le 4 giovani promesse del calcio, come li ritengono i libici, condannati a Catania per essere gli scafisti di un barcone naufragato al largo delle coste siciliane).

“Forse ci trovavamo nelle mani di terroristi”

"Ci è bastato per capire che forse ci trovavamo nella mani di terroristi", dice Gunawan, ospitato in un albergo (riaperto per l'occasione) insieme a un connazionale, in attesa di tornare nel suo paese.

Il ricordo del sequestro

Giovanni Bonomo, prima di essere ascoltato dai carabinieri, ricorda i concitati momenti del sequestro: "Nell'area a 50 miglia dalle coste libiche c'erano 12 pescherecci. L'unica motovedetta libica è riuscita a bloccarne quattro avvicinandosi e sparando in aria. Due barche sono riuscite a scappare mentre noi siamo stati costretti a dirigerci verso Bengasi. Nell'immediato abbiamo chiesto aiuto alle motovedette italiane, ma ci hanno risposto che erano troppo lontane dall'area".