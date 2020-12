Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 808 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 7.094 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 198 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.226. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 808 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 7.094 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 198 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.226. In isolamento domiciliare 34.295 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.082.424 tamponi. Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola Catania 328 nuovi casi, Palermo con 151 e da Messina con 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 35, Caltanissetta 33, Trapani 25, Enna 13.