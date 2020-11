Rissa a Gela finisce in sparatoria: Daspo per 9 degli 11 partecipanti

Nove provvedimenti restrittivi, denominati "Daspo Willy", sono stati emessi a carico di altrettanti partecipanti alla maxi rissa, degenerata in sparatoria, avvenuta lo scorso 8 ottobre nel bar della stazione di servizio "GB Oil" a Gela. La misura, introdotta dal nuovo decreto sicurezza, prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso vicino Roma durante un pestaggio e impone agli interessati "il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento".

La rissa

La rissa avvenne durante una festa di addio al nubilato e vide coinvolte 11 persone, divise in due fazioni opposte di gelesi e licatesi. All'origine della lite delle avances alla futura sposa da parte di uno dei licatesi, avventori del bar. Il fratello della ragazza offesa, P. Q. D. G., chiamato da casa e accorso sul posto armato di pistola, esplose numerosi colpi di pistola contro il licatese che aveva dato origine alla rissa, incurante della presenza di carabinieri e poliziotti e del fatto che la situazione fosse ormai sotto controllo. L'uomo venne arrestato per tentato omicidio mentre il ferito, M. C., raggiunto da alcuni proiettili all'addome, fu operato in ospedale e giudicato guaribile in poco più di un mese.