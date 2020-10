Sparatoria a Gela, effettuato un nuovo arresto

In manette è finito un 28enne di Licata. Secondo le indagini, l'uomo dopo la violenta lite scoppiata lo scorso 8 ottobre si è nascosto temendo di essere trovato dagli investigatori. Nei giorni scorsi altre 11 persone sono state fermate dagli inquirenti

C'è un altro arresto per la rissa scoppiata a Gela lo scorso 8 ottobre. In manette è finito I.S., incensurato 28enne di Licata (Agrigento). Secondo le indagini, l'uomo dopo la violenta lite, che ha visto affrontarsi a colpi di pistola un gruppo di gelesi e uno di ragazzi di Licata, si è nascosto temendo di essere trovato dai carabinieri. La svolta nelle indagini è venuta grazie alle immagini registrate dalle telecamere. La rissa sarebbe stata scatenata da delle avances fatte a una ragazza. Nei giorni scorsi altre 11 persone sono state arrestate.