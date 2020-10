Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Sambuca di Sicilia (Agrigento) ci sono altri nove soggetti positivi a Covid-19, il numero complessivo di casi sale così a 64, il dato è stato comunicato il sindaco Leo Ciaccio. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono in isolamento domiciliare, i casi sono in gran parte concentrati nella casa di riposo focolaio dell'epidemia. (DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:17 – Altri 9 casi a Sambuca, i positivi salgono a 64

A Sambuca di Sicilia (Agrigento) ci sono altri nove soggetti positivi a Covid-19 che porta a 64 il numero complessivo di casi registrati, il dato è stato comunicato il sindaco Leo Ciaccio. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono in isolamento domiciliare, i casi positivi nel centro belicino sono in gran parte concentrati nella casa di riposo focolaio dell'epidemia. Numero che tiene conto dei quattro decessi tra gli ospiti della stessa Rsa. Nel frattempo è in corso l'evacuazione della struttura, che nelle scorse ore era stata chiesta alle autorità proprio dal primo cittadino, a partire dai casi più gravi. Undici soggetti sono già stati prelevati e ricoverati in ospedali e centri Covid, altri otto verranno trasferiti stamattina. Si valuteranno le condizioni cliniche dei restanti dieci anziani ospiti della casa di riposo, all'interno della quale si trovano anche 14 assistenti, componenti dello staff, tutti affetti da coronavirus. Le loro condizioni sono tenute sotto osservazione.