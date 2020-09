Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Procede a macchia di leopardo, un po' in tutta la Sicilia, la consegna dei primi banchi, fatta direttamente dall'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri.

Nel frattempo, ieri in Sicilia si sono registrati 107 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:24 - A singhiozzo la consegna dei banchi in Sicilia

Se a Taormina è slittata la consegna di un migliao di banchi monoposto, all'istituto comprensivo "Rosario Livatino" di Roccalumera, pochi chilometri più in là, stamattina ne sono arrivati 145 (e altrettante sedie) da destinare al plesso di Furci Siculo (125) e a quello di Mandanici (20). Procede a macchia di leopardo, un po' in tutta la Sicilia, la consegna dei primi banchi, fatta direttamente dall'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. "Si tratta di banchi nuovi, di ottima qualità, siamo soddisfatti", commenta Germana Lanzafame, dirigente scolastica all'Istituto Livatino. Ieri mattina la preside ha accolto l'arrivo del materiale richiesto lo scorso luglio. Una prima tranche di 60mila banchi è arrivata nel Messinese e anche ad Agrigento e Palermo. Mentre si conta di riuscire a finire la consegna di tutti i banchi necessari, circa 400 mila, entro metà ottobre. Una mega consegna dei monoposto, mentre si cerca una soluzione per quelli vecchi. Una delle ipotesi al vaglio dell'assessorato regionale all'istruzione è di spostare temporaneamente i banchi vecchi, e riutilizzabili, nelle caserme, per liberare gli edifici scolastici.