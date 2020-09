Coronavirus Sicilia, pronta un’ordinanza per mascherine all’aperto

La Regione Siciliana prepara un'ordinanza che obbligherà all'uso della mascherina all'aperto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA). "In estate - ha spiegato il presidente della Regione, Nello Musumeci - abbiamo suggerito la opportunità di tenere le mascherine fuori e anche l'obbligo, poi il Dpcm lo aveva tolto e noi ci siamo adeguati". "Gli appelli degli ultimi mesi non hanno sortito effetti", ma "non possiamo limitare le attività economiche poiché la Sicilia è già in ginocchio" Si tratta di "misure restrittive" di fronte ad "assembramenti davvero inconcepibili" e di misure "che avremmo potuto evitare se avessimo avuto tutti responsabilità". Adesso le mascherine vanno messe da tutti, ha sottolineato, da "giovani e meno giovani".